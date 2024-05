Buscan que los municipios bonaerenses puedan tener autonomía plena y dictar sus cartas orgánicas

Nerina Neumann Losada, diputada provincial por la Sexta Sección, dialogó con Lu32 y se refirió al Proyecto de Ley presentado por la UCR y Cambio Federal que proponer reformar vía enmienda la Constitución Provincial, para dotar de autonomía plena a los municipios de la Provincia. El objetivo es dar respuesta a reclamos sociales y que los intendentes puedan decidir cómo administrar sus recursos.