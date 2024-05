Manzur: “Venimos con un gobierno que nos ha mentido desde el primer día”

La CGT Regional Olavarría realizó una conferencia de prensa en la tarde de este miércoles en la sede de ATSA, en el marco del Paro General convocado para el jueves. Aunque estuvieron presentes representantes de casi todos los gremios, Carlos Manzur, titular de ATSA y Delegado Regional de la CGT; y Eduardo Amaya, titular del Sindicato de Luz y Fuerza, oficiaron de voceros. Se expresó el respaldo absoluto a la medida dispuesta a nivel nacional.