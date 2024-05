Concejales de Olavarría y el paro

Oliver Gamondi, presidente de Ahora Olavarría - La Libertad Avanza, indicó que no acuerdan con el basamento, pero entiende que es respetable en el marco de la Democracia.

señaló que “Argentina, en línea general, no es un país que funciona bien, no digo que todo funcione mal, pero estamos mal”.

Manifestó que este estado de situación es “porque hemos hecho las cosas mal, y hemos hecho las cosas mal, porque hemos pensado mal”.

Para él “Javier Milei hace 10 años está haciendo el camino inverso, empezar a plantar una idea de cómo funcionan las sociedades que funcionan, cómo hacer las cosas bien, y en base a eso está haciendo acciones que van en ese sentido, para cambiar, para que algún día podamos tener otra realidad”.

En ese sentido reconoció que “es una situación difícil, pero los trabajadores se tienen que quedar bien tranquilos que en el mundo que progresa, los trabajadores que mejor ganan, que mejor viven, están en los países libres, con economías abiertas al mercado, con estados eficientes, que gastan bien el dinero, y eso básicamente es lo que está tratando de hacer el gobierno”.

Argumentó que “este cambio de sistema que está planteando Milei, puede generar fricciones, por ahí mucha gente no lo puede comprender, pero las intenciones son las mejores” porque “básicamente lo que todos queremos es un mejor país para todos”.

Por el lado de la Unión Cívica Radical, Sebastián Matrella, afirmó que hay legitimidad en el reclamo, pero no en las personas que lo llevan adelante.

En referencia a la responsabilidad actual de la situación, Matrella consideró que “MIlei recibe una economía con una inflación que se perfilaba hacia una hiper. Si no se tomaban medidas urgentes, podíamos terminar en eso, porque Massa, previo a salir del gobierno, había generado un ‘plan platita’ para poder tratar de ganar las elecciones y había hecho una emisión descontrolada”

“Esa bomba de tiempo, obviamente que había que desactivarla” sentenció.

“Cualquiera que hubiese asumido, iba a tener que tomar medidas similares” pero “la realidad es que también el golpe fue muy duro para la clase media, para los jubilados, que son en cierta manera los que están manteniendo este plan económico”, reflexionó.

Para el edil radical es una flaqueza del gobierno de Milei “haber abandonado completamente a la buena suerte a toda esta gente, y también a los empleos informales, que también están peor que uno que está en blanco”.

Federico Aguilera por el lado de Unión por la Patria, expresó que apoyan la medida porque “hay motivos de sobra en particular y en general” para que la CGT lo convoque.

Respecto a lo oportuno de la medida, Aguilera expresó que “cuando hay un gobierno determinado, parece que cuando se hace paro un gobierno está mal, pero cuando se es oposición está bien y cuando se es oficialismo está mal, esto es una cuestión que parece que siempre tiene connotaciones políticas”.

“La realidad es que en estos cuatro meses se han tomado medidas y se están discutiendo medidas que no se tomaron durante los pasados cuatro años” sostuvo.

“Durante los cuatro años anteriores nadie dijo que estábamos en la panacea, había dificultades, había obviamente también cuestiones económicas que resolver, pero nunca se planteó y retrotraer las condiciones de los trabajadores”

Ejemplificó que “se quiere instaurar nuevamente que paguen los trabajadores de la cuarta categoría el impuesto a ganancias. Es una medida concreta que va derecho a perjudicar a los trabajadores”.

En otro orden, consideró que es “un gobierno nacional que hace alarde de un supuesto superávit fiscal, que recién me reconocía el propio Sebastián Matrella, se sustenta en el recorte y ajuste a los jubilados, se sustenta en el recorte total a la obra pública, lo cual genera además una situación de despidos en el sector de la construcción, está generando despidos en el sector de la minería, lo vemos acá en Olavarría, y se sustenta también sobre recortes en sectores sensibles y importantísimos como la educación. Lo vimos en la movilización histórica de la universidad pública hace pocos días”.

Al finalizar el repaso, fue el turno de la concejal Guillermina Amespil, al frente del bloque Juntos. Adelantó que la posición en torno al paro era similar a la planteada por Gamondi y Matrella.

De todas maneras, situó el origen de los problemas actuales “un poquito más atrás” que el del hoy presidente.

“Si bien recién lo escuchaba a Federico, que bueno, tiene siempre interpretaciones políticas, pero no me parece menor que no haya habido ningún paro general en los últimos cuatro años y si en los últimos cinco meses haya habido dos paros” comparó.

Consideró que “Los paros generales son indicadores políticos muy fuertes en la Argentina, lo vivimos en el gobierno de Mauricio Macri también, y me parece que no le hacen bien, no le hacen bien al país tampoco. Hay que trabajar por la estabilidad, por la tranquilidad, hay que acercarse a los diputados, a los senadores, que en este momento tienen la mayor de las discusiones, me parece, con la Ley Bases y es democráticamente”.

De todas maneras “también democráticamente está el derecho de huelga, por eso lo respetamos, pero no estamos de este lado de la cuestión, al menos no hoy”.

“No creo que sea nuevamente perjudicando al vecino que se pueda sacar adelante la situación. No tiene atención en la Municipalidad, no tiene atención de barrido y limpieza, no hay transporte interurbano, no hay bancos, no hay comercios… Entiendo la medida, entiendo la fuerza que se le busca la medida, pero me parece que nuevamente termina siendo contra la gente” finalizó la edila.