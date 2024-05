Laplace: ‘El paro ha sido por demás importante’

El titular del Secretariado Nacional de AOMA, se refirió a la actualidad del trabajo en el rubro con una mirada federal y de futuro, pero también en torno a lo local. En cuanto a la medida de fuerza de este jueves, realizó un análisis donde reveló que el 60% de los mineros, votó al presidente Milei.