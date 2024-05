Hallaron el cuerpo de una mujer en un zanjón

En las labores también participó personal de la Policía Científica, Sub DDI Olavarría y Comisaría Segunda, que es la que tiene la jurisdicción en la zona del hallazgo.

Según trascendió, a primera vista el cuerpo no presentaría indicios de violencia, pero es algo que no se puede determinar fehacientemente hasta que no se concrete la necropsia, que se va a dar en las próximas horas.

También se están tomando declaraciones a allegados, familiares y testigos. Podrían, además, relevarse las cámaras de seguridad públicas y privadas, para observar algún dato que le sea de utilidad a los investigadores.

LU32 pudo determinar que no había radicada ninguna denuncia por desaparición en las últimas horas en las Comisarías y dependencias policiales de la zona.

La víctima fue identificada como Samanta Calvo, de 36 años.