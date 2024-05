Registros del Automotor: ‘La gente no nos quiere porque somos caros’

La dijo Lucía Neira, vocal de la Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad Automotor. En diálogo con LU32, Neira explicó que gran parte de lo que se paga, se deberá seguir abonando por más que no haya registros, porque no depende de Nación. Pero también, se perdería el sistema registral y de dominio con lo que aumentaría el costo de los seguros y la venta de vehículos robados o inhibidos. Señaló que son privados y no son un gasto para el Estado. Respondió acerca de la "relación con la política" y explicó por qué no podrían reemplazarse por trámites web.