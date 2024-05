Hinojo: el Destacamento cumplió 23 años

Foto: Prensa Bomberos

El responsable del mismo, Ayudante Mayor Pedro Arias, dialogó con Luis Occhi en la Voz de Bomberos este martes. Marcó como un hito en la historia del pueblo y de los Voluntarios de allí, la construcción del nuevo destacamento, que fue inaugurado en el 2018.