Marcelo Aba: “No compartimos la decisión de recomponer a una sola y no al resto”

El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se expresó en Lu32 luego de que se confirmara el incremento de un 270% del presupuesto educativo, pero solo para la Universidad de Buenos Aires, dejando ‘afuera’, a unos 60 establecimientos públicos del país. Aseguró que “son sensaciones encontradas” porque “es positivo que salgamos de una discusión que veníamos advirtiendo”.