Semana de Mayo: Hay un Beruti, pero falta un French en las calles de Olavarría

Imagen: Infobae

Marcos Rodríguez, investigador apasionado de estos temas, fue consultado por la Radio, tras el mensaje de Francisco, oyente de LU32, que se preguntó el por qué hay uno solo de los líderes revolucionarios de la plaza de Mayo de 1810, y falta el otro.