25 de Mayo sin desfile: ‘Tiene que ver con pensar una propuesta diferente’

Foto: Archivo

Cristian Delpiani, Secretario de Desarrollo Social, se refirió a las actividades previstas para el Día de Patria este sábado. No relacionó la decisión del no concretar el desfile cívico-militar con una cuestión presupuestaria, sino que con “creatividad y solidaridad, las instituciones puedan generar economía para sostener su actividad”.