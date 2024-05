La fiscal Viceconte capacitó a agentes de niñeces y adolescencias de la Comuna

En la mañana de este viernes, el auditorio del Museo de Ciencias fue sede de la segunda jornada del Programa Municipal de Capacitación para el abordaje de niñeces, adolescencias y familias, impulsado desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio, a través de la subsecretaría de Protección Integral de Derechos.