Calendario de junio del Quirófano Veterinario Móvil

Al respecto, se recuerda que el servicio es totalmente gratuito pero las esterilizaciones quirúrgicas se realizan con turnos previamente acordados, por lo que se invita a la comunidad a solicitar la intervención de sus perros o gatos al número 2284 666400, línea a la que se pueden comunicar tanto por llamada como por mensaje de Whats App.

También podrán requerir la castración acercándose con anticipación a los lugares que se detallarán a continuación, que atenderán siempre en el horario de 8:30 a 12 horas.

Cronograma

_ Lunes 3 al miércoles 5 de junio, en el barrio Sarmiento Norte, en la Junta Vecinal 4 de Octubre (Tacuarí 4268)

_ Viernes 7 de junio, en Hinojo

_ Lunes 10 de junio, en Colonia Hinojo, en el Centro de Jubilados y Pensionados (Av. Avellaneda 1244)

_ Martes 11 y miércoles 12 de junio, barrio Independencia, en la sede de Programa Envión (Av. Pueyrredón 1638)

_ Jueves 13 y viernes 14 de junio, barrio Villa Magdalena, SUM del NIDO (Necochea 6030)

_ Martes 18 y miércoles 19 de junio, barrio CECO I, Sociedad de Fomento (calle Islas Malvinas y Rossi)

_ Lunes 24 al miércoles 26 de junio, barrio 12 de Octubre, en la Sociedad de Fomento (Calle 13 e Hipólito Yrigoyen)

_ Jueves 27 de junio, sector Colón y Ruta 60.

¿Cuáles son los requisitos para la cirugía?

1. Tener más de 6 meses, excepto felinos machos, que deben tener más de 8 meses

2. El animal debe tener 12 horas de ayuno de alimentos y 1 hora de ayuno de líquidos previos a la cirugía.

3. Deben tener un peso óptimo.

4. Deben estar clínicamente sanos. No presentar enfermedades infectocontagiosas.

5. En las hembras después de haber parido, deben haber pasado al menos 60 días postparto.

6. Los perros deben asistir con collar, cadena y bozal de ser necesario, y los gatos deben asistir en jaulas transportadoras, NO en cajas de cartón.

7. El tutor responsable debe disponer del tiempo para esperar la cirugía.

8. El médico veterinario determinará si el animal está o no apto de ser operado según su criterio profesional.

¿Por qué es importante castrar a tu animal?

La castración es una cirugía que impide la reproducción en perros y gatos, tanto en machos como en hembras, además de prevenir enfermedades y promover una mejor calidad de vida.

Beneficios

_ En hembras evita la aparición de tumores y quistes ováricos, pseudopreñez y pseudolactancia. Además, previene enfermedades del útero y de transmisión sexual.

_ Evita fugas de hembras en celo y peleas entre machos.

_ Previene ciertos problemas de comportamiento y el rociado de orina en gatos.

_ En machos evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas, además de enfermedades de transmisión sexual.