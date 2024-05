Se realiza la tercera exposición de Canaricultura en la Rural

La misma se llevara a cabo desde el 31 de Mayo al 2 de Junio en el predio de la Sociedad Rural de nuestra ciudad. El viernes sera la jura y la entrega de distinciones a los ganadores y clasificados al nacional, mientras que sábado y el domingo la muestra podrá ser visitada por todos los vecinos de la ciudad con entrada libre y gratuita. En Lu32 dialogamos con Juan Arana, presidente de la asociación de canaricultura de Olavarria