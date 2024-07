Otra vez la Quiniela Plus: Más de 84 millones de pesos para una olavarriense

Fue en la Agencia La Fortuna, de Avenida Sarmiento, entre Rivadavia y Vicente López. Silvana Barrera, la responsable de la misma, indicó en LU32 que quien se llevó el pozo, es una clienta que viene siguiendo "la Plus" con dos cartones todas las semanas. Agregó que el premio es para "alguien que lo necesita".