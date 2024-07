Coronel: “Creo en la concientización como herramienta para prevenir los delitos de trata”

La flamante delegada provincial del Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se expresó en Lu32. Detalló cuáles serán sus funciones y habló sobre sus objetivos personales. Además, reconoció que el rol que ocupa es ‘muy sensible’ y ‘enorme’.