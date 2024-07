Provincia firma el reinicio de la obra de Ciencias de la Salud

Katopodis, al ser consultado por obras de la Nación que están paradas, reiteró que no se ha reactivado ninguna por decisión de las autoridades nacionales, incluso obras con más del 50% de avance.

En esa línea, afirmó que este miércoles estarán en Tandil, donde firmarán por una importante obra de cloacas que harán con el municipio, que está bajo conducción de otra fuerza, puntualizó, y también harán lo propio con el rector de la UNICEN, para reiniciar obras de aulas en Tandil y la de Ciencias de la Salud de Olavarría, que financiará la Provincia, ante el retiro de la Nación.

Por otro lado, Kicillof afirmó: “La localización de la planta de GNL no se definió por la adhesión o no de la provincia de Buenos Aires al RIGI: si la empresa entra el RIGI nacional, obtiene los beneficios impositivos, jurídicos, asociados a la disponibilidad de los recursos y divisas, más allá de que la provincia adhiera o no”. “El presidente de YPF, Horacio Marín, me comunicó ayer que la decisión no tenía nada que ver con el RIGI provincial: dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado”, sostuvo y agregó que “también me confirmó en Bahía Blanca las inversiones de MEGA y PROFERTIL por 2.200 millones de dólares”.

Por último, Kicillof sostuvo: “El fundamentalismo ideológico de Milei nos está trayendo muchos problemas tanto en el plano internacional como local”. “Aunque los medios digan que fue por un capricho mío que se llevan la inversión a Punta Colorada, la única realidad es que por decisión de Milei se suspenden las inversiones previstas en Bahía Blanca”, concluyó.