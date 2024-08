Obras en Salud: todavía no hay fecha de reinicio

Lo confirmó en diálogo con Lu32 el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Héctor Trebucq, luego de la firma de este miércoles en Tandil, donde la Provincia se comprometió a finalizarla. Según explicó, el acta determina el convencimiento del Gobierno de continuar la obra, pero que aún quedan pasos por cumplir.