Instituto de Investigaciones Antropológicas: “Se recupera un espacio muy importante para la ciudad”

Norberto Almeida, subsecretario de Cultura del Municipio, habló en Radio Olavarría sobre la reapertura del Instituto de Investigaciones Antropológicas, que funcionará en el Centro Cultural bajo el nombre de ‘Hugo Ratier’. Comentó el trabajo realizado por grupos de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales para la recuperación, y detalló las funciones y objetivos que tendrá el espacio que abrirá sus puertas este viernes.