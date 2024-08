Fuente: Diario El Tiempo

En una vivienda ubicada sobre la calle José Hernández de la mencionada localidad ubicada en el conurbano bonaerense, agentes de la Comisaría de la Mujer y la Familia y de la Estación de Policía Comunal pertenecientes a Tapalqué detuvieron al "manosanta", procedimiento durante el cual también allanaron ese inmueble y secuestraron diferentes elementos considerados de interés para esta Investigación Penal Preparatoria.

Entre los delitos que ahora le atribuyen al acusado figuran los de usurpación de título y una infracción al artículo 208 inciso 1 del Código Penal, norma que castiga con penas de prisión a quien -tal como sucedería en este caso- "sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de su autorización anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito".

Al mismo tiempo, al hombre que desde ayer está privado de la libertad lo sindican por la comisión de ilícitos más graves, consistentes en haber abusado sexualmente de dos de sus pacientes.

A través de lo investigado pudo determinarse que ambas víctimas de esos abusos residen en Tapalqué, una de las ciudades de la región donde Iturre solía atender a la gente -en una casa que le alquilaba a una vecina- y donde también promocionaba sus servicios por medio de diferentes radios.

Esas mujeres tienen un parentesco entre las dos y una de ellas es menor de edad.

Específicamente con relación a lo sucedido con ambas, al detenido lo acusan de dos hechos de abuso sexual agravado por acceso carnal.

De esa manera, la imputación al investigado -para quien aún no había sido definido ayer el día en que será indagado por el Fiscal que instruye esta causa- se compone de un "concurso real" de delitos, sucedidos todos en Tapalqué y con las mujeres ya mencionadas como víctimas.

La detención de Iturre y el allanamiento que personal policial realizara en la casa donde se domicilia en Gregorio de Laferrere fueron ordenados por Carlos Villamarín, el titular del Juzgado de Garantías 2 perteneciente al Departamento Judicial Azul que tiene su sede en Olavarría e interviene de manera subrogante en este sumario penal.

El allanamiento al que hizo mención en lo dispuesto ese magistrado apuntaba a que durante esa diligencia se hallaran e incautaran "teléfonos celulares, tarjetas SIM, memorias", computadoras y "material vinculado con la actividad ilegal llevada a cabo por el imputado"; al igual que documentación, "folletería o anotaciones en cualquier soporte", puede leerse en lo ordenado.

"Vos te tenés que enamorar de mí"

El episodio delictivo más reciente que le imputan a Diego Gastón Iturre data como ocurrido en Tapalqué el pasado 6 de junio.

Aquel día una de las mujeres víctimas de estos abusos, la mayor de edad, fue a una consulta con el supuesto vidente en la casa donde atendía cada vez que viajaba a esa vecina ciudad.

La mujer pagó "en concepto de honorarios" 73.000 pesos, según se menciona en las actuaciones penales. Y una vez a solas con el ahora detenido, en el interior de una habitación de ese inmueble donde atendía el acusado comenzó a tocarle las manos para "pasar su energía e hipnotizarla", se describe textualmente con relación a lo sucedido.

Pero lo peor y más grave para esa mujer vino instantes después, ya que Iturre la hizo acostar en una cama y comenzó a referirle textualmente: "Vos te tenés que enamorar de mí, tenés que hacerme sexo oral" y "me tenés que besar".

En esas circunstancias, mientras la víctima no podía moverse, el "manosanta" abusó sexualmente de ella, accediéndola carnalmente con sus dedos, mientras le decía que él también era "ginecólogo y sexólogo".

La mujer alcanzó a reaccionar, por lo que se levantó de la cama y se fue de la habitación donde el ahora detenido la estaba sometiendo sexualmente.

Como la víctima sabía que años atrás una familiar suya también se había atendido con el imputado, después de sufrido en junio pasado ese abuso se comunicó con ella para contarle.

Esa otra mujer es una adolescente que actualmente tiene 14 años. Y cuando ambas hablaron sobre lo ocurrido, la menor le refirió también que tiempo atrás había sido víctima "de la misma situación abusiva", según se la define textualmente en la causa.

Teniendo en cuenta lo investigado, se sabe que Iturre atendió a esa menor durante las vacaciones de invierno de 2022, en julio de aquel año. Y a través de lo que ella después contó -una vez que, en el marco de la tramitación de este sumario penal, le fue recibida una declaración por medio de la Cámara Gesell- ha podido determinarse que el acusado también la sometió sexualmente.

Durante aquella consulta a la que la chica había asistido en Tapalqué, el ahora detenido la recibió como un supuesto ginecólogo, ejerciendo de manera ilegal esa profesión. Y estando a solas con ella -se describe en la causa- "realizó acciones que lograron que la niña, de por entonces 12 años de edad, quedara en estado de hipnosis e imposibilitada de moverse".

A pesar de ello, la menor pudo percibir cuando el investigado le sacó la ropa, la tocó por todo su cuerpo y -repitiendo la misma conducta que hace dos meses desarrollara con la otra víctima- la accedió carnalmente con sus dedos.

La chica después pudo contar también que, mientras sufría el abuso, escuchaba como Iturre "chasqueaba los dedos y murmuraba palabras". Además, "le echó un spray y le pasó un papel en la zona vaginal".

En la previa a que la sometiera, el falso ginecólogo le advirtió a la menor que "no debía contar nada" de lo que después le hizo, por lo que en aquel entonces "la niña se vio amedrentada y sintió miedo".

Pero en junio de este año, cuando esa otra mujer que es familiar suya sufrió una experiencia de victimización similar y se la contó, ella también pudo animarse a decir lo que le había ocurrido durante julio de 2022, en ocasión de que fue a ver al ahora imputado y detenido por estos abusos.

"No tengo motivo para descreer la vivencia agresiva manifestada por la víctima, donde más allá de la ingenuidad de permanecer en ese lugar ante lo que estaba proponiendo una persona que no resultaba ser profesional de la salud se puede colegir la mentada facultad del mismo de lograr obnubilar por medios hipnóticos a las concurrentes. De allí que las mismas no lograban comprender el alcance del agravio y no podían consentir libremente las conductas desarrolladas", concluyó el magistrado Villamarín al ordenar la detención de Iturre sobre la base de lo referido por la mujer mayor de edad abusada.

En tanto, con relación al otro caso de abuso sexual investigado, el Juez garante le dio plena credibilidad a los dichos de la menor escuchados durante esa Cámara Gesell que se le tomara.

Para el titular de Garantías 2 de Olavarría, lo que la adolescente contó resultó "creíble" y sus dichos "trasmiten haberse vivido" de acuerdo con aquel abuso que sufriera hace dos años a manos del ahora detenido.

Por el momento Iturre permanece en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué, a la espera de que se consiga un cupo desde el SPB para su traslado a una cárcel.

El dato

Definido también por testigos que declararon en esta causa como "curandero, vidente, parapsicólogo" y "un hombre que curaba de palabra", Diego Gastón Iturre registra un antecedente penal que data del 26 de junio de 2017. En aquel entonces, en un juicio abreviado fue condenado a dos meses de prisión en suspenso por el delito de "defraudación".