Bolívar: la víctima de femicidio había solicitado restricción de acercamiento

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 15 de Bolívar investiga la muerte de Rocío González (32) bajo la carátula de femicidio agravado por el vínculo. El acusado de haber perpetrado el crimen es su ex pareja, Germán Olivare (38), sobre quien la mujer ya había pedido una serie de medidas cautelares que el Juzgado de Paz otorgó parcialmente.

El 9 de julio pasado a las 20:13 horas la joven víctima había radicado una denuncia civil ante la Comisaría de la Mujer y la Familia en la que relató un hecho de violencia de género. Según la declaración, a la que tuvo acceso PRESENTE, González recibió insultos y forcejeo físico por parte de Olivare dentro del vehículo de este último, situación que no habría sido la primera en el vínculo que mantenían.

"No es el primer episodio que discutimos y que me insulta, ya que no tolera que finalice la relación", había narrado Rocío hace casi un mes. Cansada de ese tipo de situaciones, solicitó en su denuncia que se arbitren las medidas cautelares de prohibición de ingreso y acercamiento, perímetro de exclusión de 200 metros a la redonda, prohibición de contacto mutuo y cese de los actos de molestias, perturbación y hostigamiento. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio afirmaron que el juzgado sólo otorgó el cese de los actos hasta el 10 de septiembre y no las prohibiciones.