Facultad de Salud: 49 graduados reclaman por sus títulos

Matías Heth, egresado de Salud, habló en Lu32 sobre la situación que atraviesan. Advirtió que sin el título, no pueden tomar posesión de los cargos para los que concursaron. Sostuvo que el reclamo viene desde hace meses y contó que este miércoles habrá una manifestación ‘pacífica’ para visibilizar el pedido.