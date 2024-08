Industria bonaerense: en siete meses se perdieron 150.000 puestos de trabajo

Lo señaló la Jefa Gabinete de la Provincia, Cecilia Cecchini, en diálogo con la prensa. La funcionaria estuvo este martes en Olavarría: se reunió con el intendente Maximiliano Wesner y recibió a la CGT en la delegación local del Ministerio.