Transporte: se levantó el paro de este miércoles

Marcelo Sequeira, delegado de Tu Bus, habló en Lu32 y confirmó que finalmente se levantó el paro pautado para este miércoles y que habrá servicio con normalidad. Según informó, se llegó a un acuerdo paritario con las mismas condiciones que en el AMBA. Por otra parte, analizó la situación a nivel local. Si bien reconoció que mejoraron los salarios, todavía no se logró recomponer el servicio, pese a la declaración de la Emergencia.