Municipales y Ejecutivo en conflicto otra vez: paran cirugías programadas en el Hospital

Mientras desde el Sindicato presentaron una nota en la Delegación Local de Ministerio de Trabajo dando cuenta del ingreso en el estado de alerta y movilización, el intendente Wesner se mostró sorprendido por la decisión que “va a ocasionar un cuello de botella” en las intervenciones quirúrgicas, que todavía no se habían recuperado.