Reabrió el CAPS 7 del Barrio Independencia

Este miércoles quedó inaugurada la reforma que había comenzado en la gestión anterior, y concluyó en ésta. El intendente Maximiliano Wesner y el ex intendente Ezequiel Galli compartieron el corte de cintas, en la dependencia de Pueyrredón y Ayacucho, que atiende unas 1700 personas.