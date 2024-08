Lista Verde: “No estamos de acuerdo en ninguno de los argumentos de la Magistrada”

El letrado explicó en primera instancia que “se le está planteando un amparo sobre una cuestión que, obviamente, ignora. Y ponerse en sintonía con las particularidades del caso, con los detalles, cuesta mucho”.

“La idea de todo este amparo, era explicarle a la jueza cuáles fueron todas las violaciones sistemáticas que generó el oficialismo en el no cumplimiento del Estatuto”, mencionó sobre los objetivos de la medida.

En ese sentido, se refirió a uno de los argumentos que se da desde el Juzgado en relación a los padrones. “Fueron sustituidos por una computadora donde vos ponías un número de DNI y te devolvía como resultado si la persona tenía deuda o no. Eso de ninguna manera reemplaza al padrón”.

“Nosotros notificamos al Consejo de Administración para que exponga los padrones a la vista. Los padrones recién los pusieron el día 10. La jueza no está entendiendo absolutamente nada, y en uno de los argumentos dice que si pusieron una computadora antes de los padrones y luego tuvieron los padrones, no hay violación del Estatuto”, añadió, al tiempo que aseguró que Galdós no entiende ‘lo fino’ del documento.

En otro orden, dijo que imaginaba que el amparo se iba a rechazar. “La apelación que vamos a presentaron no es solamente por quejarse, sino simplemente porque no compartimos ninguno de los argumentos vertidos por la jueza”, agregó.

“Esta apelación la tiene que tratar la misma jueza y conceder ese curso. Si no lo hiciera, que es lo que me imagino que va a pasar, obviamente tenemos un recurso de queja”, detalló en cuanto a los pasos a seguir.

Consultado sobre las posibilidades de llegar a ‘buen puerto’, reconoció que cuando se puso el amparo “estaba dirigido a obtener un buen resultado para la lista y que se fije una nueva fecha de elección”.