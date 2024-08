Municipales acatan la conciliación obligatoria

El titular del gremio, José Stuppia, realizó declaraciones en la mañana de este jueves. Confirmó que todo vuelve a fojas cero para posibilitar la negociación. Cargó contra la forma de calcular los incrementos salariales. También se mostró contrario a la "privatización" de servicios y la flexibilización laboral.