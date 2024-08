Transporte: concejales se reunirán este viernes y ‘verán los números’

La reunión plenaria comenzó con la aprobación de varios de los 24 expedientes con despacho de comisión.

Por unanimidad se aprobó una revocación de ordenanza por terrenos que habían sido donados a la Provincia para la construcción del ISFD 22 en el año 1984, que ya había operado porque no se construyó nada, pero que después fueron cedidos a Ingeniería para un Parque de los Niños.

También los ediles se mostraron todos de acuerdo en imponer el nombre “Dr. Héctor Cura” a la plaza que intermedia entre el Facundo Quiroga II y el Luz y Fuerza II, que aloja al CIC.

Por unanimidad se aprobó el proyecto oficialista de declarar de interés legislativo municipal el Torneo de Fútbol Formativo Femenino, Memorial “Sole Angeletti” y el proyecto radical para distinguir con el galardón de “honor al mérito ciudadano” al Sr. Adolfo Antonio Palahy, por su trayectoria dirigencial y deportiva.

Además, se le dio tratamiento y aprobación a un proyecto de resolución del Concejo Estudiantil del año pasado, que solicita la realización de talleres de salud mental para adolescentes, promovido por el Colegio Esquiú y una ordenanza que autoriza intervenciones urbanas en Sierras Bayas y Colonia San Miguel, en honor a los Veteranos de Guerra de Malvinas. Proyecto impulsado por Unión por la Patria, a pedido de la Secundaria 2 de Sierras Bayas.

Se aprobaron dos donaciones de inmueble por unanimidad, y se convalidaron dos expedientes de adjudicación de licitaciones a diferentes droguerías, por insumos adquiridos.

Al tratar el expediente del PRO-ERF que solicita la demarcación de la Avenida Emiliozzi, el concejal Coscia expresó lo que hacen por un pedido de vecinos. La resolución quedó aprobada por unanimidad.

Luego se trató el expediente de LLA que fue presentado como una resolución, pero mutó a comunicación, que expresa preocupación por los resultados electorales en Venezuela. Se expresaron la concejal Casamayor, el concejal Matrella, el edil Gamondi, la concejal Amespil, el concejal Aguilera. La comunicación, luego de un debate de media hora, quedó aprobada por unanimidad.

El proyecto siguiente tratado fue el expediente de resolución presentado por Libertad Olavarría, que solicita la conclusión de la obra de Avenida Avellaneda hasta Ruta 51 y la señalización de todo el tramo reconstruido. Fue aprobado por unanimidad.

También se aprobó otra resolución, pero de la UCR, que reclama reparación y recambio de luminarias en el Barrio Bancario I y la Plaza Julio Pagano. La misma suerte corrió otro proyecto radical, que manifiestan la preocupación por el estado del paso a nivel de San Jacinto.

Se dio un pequeño debate en una comunicación radical que pedía la concreción del edificio para el Centro de Formación Laboral 1. El concejal González recordó que el gobernador ha anunciado la construcción hace un par de años y nada ha pasado. Mencionó a Federico Aguilera en su papel de ex funcionario provincial, junto a la mención de Kicillof, Sileoni y el ex diputado Valicenti. Aguilera, que pidió la palabra por la alusión, expresó que se realizó dos veces la licitación para la construcción pero no hubo oferentes y cuando se adjudicó, la empresa no tenía garantías. González respondió que le parece bien que se terminen edificios como el de Salud, que abandonó la Nación, pero que se debería terminar las obras propias. Quedó aprobado por unanimidad.

Luego se trataron en conjunto y aprobaron dos proyectos relacionados con el TDAH: uno de Familias TDAH Olavarría y otro del PRO-ERF, que involucran a mejoras y ciertas pautas de atención en Pediatría del Hospital Municipal. El oficialismo pidió la vuelta a comisión, pero Hilario Galli aclaró que son dos resoluciones y que es el Ejecutivo directamente el que debe dar la respuesta. Fueron aprobados por unanimidad.

Otro proyecto que trajo debate fue el del oficialismo, de comunicación, que planteaba repudio a la visita que diputados de LLA concretaron a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. Hablaron el concejal Quiroga, el concejal González, la concejala Casamayor, la concejal Cazola, la concejal Abraham y el concejal Romero. Fue aprobado por unanimidad.

El proyecto de la oposición que solicitaba los informes mensuales en torno a la Emergencia en Transporte, también generó algo de debate. Se expresaron los concejales Galli, Matrella y, desde el atril de la presidencia, Guillermo Santellán. En ese momento reveló que este viernes a las 11 habrá una reunión para sentarse a revisar los números. La resolución fue aprobada por unanimidad.

Otro proyecto, también aprobado por la totalidad del Cuerpo, fue un homenaje a Ana Spinella, que falleció recientemente.

La concejal Cazola presentó el proyecto que busca apoyar a una iniciativa del diputado nacional Gollán, que busca eximir del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud. La concejal Amespil pidió que pase a comisión hasta que se reglamente la ley. Esto, pidió Aguilera que no sea así porque es algo declamativo, pero se votó la moción y quedó aprobada el pase a comisión.

Finalmente, el último proyecto era de LLA y era un pedido de informes por el aumento de tasas de seguridad e higiene, rural, marcas y señales. Fue aprobado por unanimidad, pese a que desde el oficialismo se respondió que gran parte de lo solicitado, aparece en la ordenanza fiscal impositiva.