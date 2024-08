Actividades para este fin de semana

Desde el Municipio de Olavarría se dan a conocer las propuestas de actividades en los diferentes espacios culturales de la ciudad y localidades para disfrutar durante el fin de semana:

Sábado 10 de agosto

13 a 17 horas

Plaza Aguado (Av. Del Valle y Brown).

Feria Productiva en el marco del Mes de las Infancias

En esta oportunidad habrá unos 50 productores con variedad de productos, entre ellos accesorios, libretas, textiles, juguetes, impresiones 3D, stickers, tejidos, artículos de diseño gráfico, chocolates.

Además estarán presentes los productores de Mercados Bonaerenses con el 40% de descuento con Cuenta DNI.

14 a 19 horas

Casa del Bicentenario

Feria de Artesanos en el marco del Mes de las Infancias

Participan artesanos locales, en cuyos productos utilizan diferentes técnicas tales como papel maché, orfebrería, tejido en telar, hilado, encuadernación, cestería ecológica, tejido en paja vizcachera, cerámica, vitrofusión, marroquinería, madera, amigurumis, macramé, velas, pintura artística, bordado, artesanía reciclada y resignificación.

14 horas

Casa del Bicentenario

“La Mono” se presenta en la instancia regional del Concurso “Maravillosa Música”

Será este sábado 10 de agosto, desde las 14 horas, en las escalinatas de la Casa del Bicentenario con entrada libre y gratuita.

“Maravillosa Música”, el Concurso de Bandas Juveniles organizado por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos.

La bandas seleccionadas son: “Cantores y Guitarreros” de Pasaje Pablo Acosta (Azul), Felipe TLB (Bolivar), Bargus (Azul) y Puesta a Tierra (Olavarría).

Las mismas estarán competiendo por presentaciones en vivo en eventos del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, compartiendo escenario con artistas reconocidos. Algunas de las bandas que pasaron por esos recitales fueron La Joaqui, Turf, Mi amigo Invencible, Marilina Bertoldi, Santiago Motorizado, entre otros.

Y para la categoría estudiantil, los finalistas, ganan la posibilidad de grabar una Sesión Maravillosa, una canción en vivo, en un estudio profesional, con el resultado de un tema listo para subir a plataformas y además el video.

15:30 horas

Museo Dámaso Arce

Talleres y actividades

En el marco de “Komikazes 2024” que se exhibe en el Museo Dámaso Arce es que se han previsto una serie de talleres y actividades que se estarán desarrollando durante los meses de agosto y septiembre.

Este sábado a las 15:30 horas se realizará el “Taller de Brazaletes de Superhéroes”. Mediante una actividad que utiliza materiales de descarte y hojas de colores, los asistentes al taller pueden construir un brazalete temático a la muestra, que representa a diferentes personajes del cómic norteamericano o bien crear el suyo propio. Requiere inscripción previa, al mail del museo [email protected]

La exhibición, se puede visitar: martes de 8 a 13 horas, miércoles y jueves de 8 a 17 horas, viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y sábados y domingos de 15 a 18 horas en el MDA, ubicado en San Martín 2862.

20:00 horas

Salón Rivadavia

2º edición del Festival “Todas esas Músicas”

Es organizado por el Municipio de Olavarría en conjunto con el Centro Cultural Itinerante Cultura Colgante y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El evento es con entrada gratuita y quienes asistan, deberán inscribirse previamente en el siguiente link inscripción , ya que la capacidad es limitada.

La actividad prevista para el sábado 10 contará con la presencia de las agrupaciones:

Titosofia (Olavarría)

Integrantes: Roberto Roselló: batería y voz – Aitor Erguy: bajo – Esteban Landoni: guitarra – Elías Colo: teclados – Daiana Labelle: guitarra y voz.

Marco Sanguinetti Cuarteto (Buenos Aires)

Integrantes: Marco Sanguinetti: piano, Migma: bandeja de vinilos, Ezequiel Dutil: contrabajo y Tomás Babjaczuk: batería.

Orquesta Fernández Fierro (Buenos Aires)

Integrantes: Juan Manuel Barrios – Bandoneón – Yuri Iván Venturin – Dirección, contrabajo y voz

Matías Eduardo Wilson – Piano – Julia Testa – Violín

Martín Elter – Violín – Juan David Villegas Restrepo – Violín Andrés Hojman – Viola

Dueña de un estilo tanguero transgresor, mitad Pugliese, mitad Ramones, la agrupación de tango actual Fernández Fierro se destaca por su violenta sonoridad y despliegue rockero en el escenario.

21:00 horas

Teatro Municipal

Caja Negra – “Homenaje a Soda Stereo y Cerati”

La banda se formó en el 2018, usando el formato en vivo de la última banda de Gustavo Cerati. En estos años logró ubicar el homenaje en otros tipos de escenarios, tocando junto a las bandas: Ella Es Tan Cargosa y Juanse.

Caja Negra está integrado por Tati Freites (voz y guitarras), Federico Lapieza (teclados voces y sampleos), Eduardo Grave (1º guitarra), Diego Chantiri (batería y sampleos) y Roberto Bonifacio (bajo).

Entrada general sin numerar. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 5500. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 5750

Domingo 11 de agosto

15:30 horas

Museo Dámaso Arce

Talleres y actividades

En el marco de “Komikazes 2024” que se exhibe en el Museo Dámaso Arce es que se han previsto una serie de talleres y actividades que se estarán desarrollando durante los meses de agosto y septiembre.

Este domingo 11 de agosto a las 15:30 horas habrá Proyección de “Ultimate Avengers: el regreso de los héroes”

Para salvar a la humanidad, los héroes más poderosos de la tierra deben reunirse en una revancha de proporciones heroicas. Brutales invasores llegan a Wakanda, la ciudad escondida en el corazón más oscuro de África. Su rey, Black Panther debe hacer frente a los alienígenas, pero la tecnología y los ejércitos de Wakanda no son suficientes, y por ello deberá recurrir a la ayuda de unos extraños: El Capitán América, Iron Man, Thor, Wasp y el Increíble Hulk, conocidos fuera de su tierra, como Los Avengers.

Apta para todo público. Duración: 72 min. Aprox.

16:00 horas

Museo de Loma Negra

El Museo Hogar Municipal Loma Negra celebra su 10º aniversario

Se realizará la apertura de la muestra “Huellas radiales” y habrá música en vivo.

En agosto del año 2014 fue inaugurado el Museo Hogar Municipal Loma Negra, construido a partir de los testimonios y objetos cotidianos de los habitantes de la Villa Alfredo Fortabat (Loma Negra), con el objetivo de preservar la identidad de la comunidad.

En el marco de su 10º aniversario, el domingo 11 de agosto a las 16 horas, se realizará la apertura de una muestra denominada “Huellas radiales” en conmemoración de los 104 años de la primera transmisión radiofónica en Argentina, un hito que revolucionó la forma en que nos comunicamos y compartimos información.

20:00 horas

Teatro Municipal

Mauricio Dayub presenta “El equilibrista”

Mauricio Dayub presentará su multipremiada obra “El equilibrista”, que pone en escena la historia que cada una de nosotros podría contar acerca de su vida, si pudiera volver a ser niño. Dayub cuenta que su abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que su padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Su abuela soñaba con cajas que no abría. “Un día le conté que también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué”, relata Dayub.

Entrada general numerada en plateas y palcos. Venta en Tecnocentro (Rivadavia 3065) en efectivo: $ 22000 Platea baja- $ 19800 Platea alta- $ 22000 Sillas de Palcos- $ 19800 Pullman. Venta on line www.articket.com.ar con crédito y débito: $ 23000 Platea baja- $ 20700 Platea alta- $ 23000 Sillas de palcos – $ 20700 Pullman

20:00 horas

Salón Rivadavia

2º edición del Festival “Todas esas Músicas”

Es organizado por el Municipio de Olavarría en conjunto con el Centro Cultural Itinerante Cultura Colgante y cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

El evento es con entrada gratuita y quienes asistan, deberán inscribirse previamente en el siguiente link inscripción , ya que la capacidad es limitada.

La actividad prevista para el sábado 11 contará con la presencia de las agrupaciones:

Tuko Aitala (Olavarría)

A través de sus canciones y acompañado en esta ocasión por Abel Gorosito en flauta y Guido Macalusso en Guitarra, Tuko nos lleva a descubrir composiciones de su autoría.

Nadia Larcher – Andrés Pilar – Pedro Rossi en Trío (Buenos Aires)

Integrantes: Nadia Larcher (voz, guitarra) – Andrés Pilar (piano, bombo, voz) – Pedro Rossi (Guitarra, bombo, voz).

Aguapanela (Tandil)

Integrantes: Belén Tuffillaro voz y percusión – Charo Bracesco voz y percusión – Fiorella Legori voz y percusión – Gastón Valdés piano y coros – Nicolás Romaniello percusión y voz – Facundo Ceide bajo – Leandro Correa trompeta – Simón Angeleri trombón

Banda de salsa gestada en Tandil en el año 2021. Desde esa época se presenta en distintos escenarios de la zona con gran éxito. Recientemente realizaron el lanzamiento de su primera canción “Amores que ni”.

Su repertorio recorre distintos ritmos como: bolero, guajira, son y chachachá.

El concierto que brindará Aguapanela en el Festival será con parte de su repertorio de clásicos que harán bailar y cantar a todo el público así como otros temas de música salsera que los invitarán disfrutar distintos ritmos propios del género. En esta ocasión cantarán por primera vez su tema “Amores que ni” luego de su lanzamiento el 26 de julio en todas las plataformas.