Agustín Vernice finalizó cuarto y obtuvo un diploma olímpico

"Lo di todo, lo había dicho, que mi objetivo era poder mirar la comptencia con mis amigos y mi familia, que fue lo que no pude hacer en Tokio, todavía no la pude ver, porque no me quedé contento con mi actuación y ahora estoy contento que la voy a poder disfrutar", contó con una sonrisa en la cara a TyC Sports.

"Fue muy especial porque no me sentí nada bien en la final, la semifinal la dominé de principio a fin, estaba bien físicamente", reconoció. Entonces reveló: "Hay una realidad, que me viene pasando desde que soy juvenil, que cuando en el calendario de competencia me toca una prueba y a la hora y media, dos horas otra me cuesta mucho, es una realidad. Entonces el desafío era doble y desde la palada uno me di cuenta que no tenía el mismo 'power' que en la semifinal pero traté de adaptar y dar pelea hasta el final, cosa que no pude hacer en Tokio".

Con información de Tyc Sports