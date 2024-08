‘Cantores y Guitarreros’ del CEPT de Pablo Acosta estuvieron en Maravillosa Música este fin de semana

Se trata de un grupo de adolescentes que asisten al Centro y practican diferentes expresiones folklóricas. Pertenecen a distintas comunidades rurales de la zona de influencia del CEPT, donde varias semanas al mes conviven. En esos momentos es cuando dan ‘rienda suelta’ a la creatividad, que los depositó en el escenario este sábado, contó Danila Cosentino, mamá de una de las integrantes, que es de Tapalqué.