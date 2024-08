Arroyo Tapalqué: “Mientras la causa se estanca, la contaminación continua”

Martín Acosta, vecino de Tapalqué que viene denunciando la contaminación en el Arroyo hace dos años, se expresó en Lu32 luego de una concurrente movilización que se desarrolló en la vecina ciudad. Destacó la presencia de espacios políticos que nunca antes se habían pronunciado. Reveló que la causa prácticamente no avanza, aunque hubo algunos movimientos del expediente en la última semana.