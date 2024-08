RADIO EN VIVO

'Jóvenes y Memoria': el tradicional programa podría no realizarse en Chapadmalal

La razón se debe a que el Gobierno Nacional no autorizó las plazas para estudiantes y docentes que deben hospedarse en el complejo científico de Chapadmalal, perteneciente al Estado, según explicó su directora María Elena Saravi. Este programa, coordinado por la Comisión Provincial de la Memoria, está destinado a escuelas y organizaciones sociales bonaerenses, y propone la elaboración de proyectos de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o vulneración de derechos. Cabe recordar, que las escuelas de Olavarría son habitué de esta iniciativa.