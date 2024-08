Expo UNICEN: “Se trata de abrir la Universidad a la comunidad”

Explicó que el evento se viene desarrollando hace tres años de manera itinerante en toda la zona. En 2024, ya pasó por Tandil y Azul.

“Esta muestra se refiere a abrir la universidad en todas las ciudades de UNICEN, y mostrar en cada una de ellas la oferta académica, además de contar qué servicios brinda, que posibilidades de becas hay y con que otros servicios cuenta”, señaló.

“Toda la información es importante, sobre todo para llegar a carreras que no tienen tanta difusión o que no son tan masivas como otras. Porque si no, quedan 5 o 6 carreras muy masivas y te perdés la posibilidad de conocer otras que no hay tantos profesionales, que no es tan común”, reconoció.

Por otra parte, aseguró que se aguarda la participación de unos 1200 estudiantes, tanto de Olavarría, como de la región.

Confirmó que en septiembre u octubre se realizará la última edición de este año, esta vez en Quequén. En 2025, la Expo UNICEN tendrá su primera fecha en el mes de mayo.