Kicillof: “Hay que ir a la crisis de 2001 para buscar caídas en la producción de esta magnitud”

Sobre la producción bonaerense, Axel Kicillof aseguró que los números son dramáticos debido a una “política económica que tiene un sesgo clarísimo contra la industria, contra el salario y, por tanto, contra el mercado interno”.

“Es un modelo que nos trataron de decir que era liberal libertario pero terminó siendo del colionalismo y agroexportador”, consideró, y descartó que esto tenga lugar en Olavarría ni en la Provincia de Buenos Aires.

“Las estadísticas dan horribles. Hay que ir a la pandemia para encontrar alguna y a la crisis de 2001 para encontrar caídas de esta magnitud”, reveló. Advirtió también que se trata de “una política que tiene que ver con convertir a Argentina en exportador de materias primas, sin elaboración, directo al mercado mundial, y obviamente con grandes corporaciones, que se apropian esos recursos”.

En ese sentido, detalló como las decisiones del Gobierna Nacional han afectado a la Provincia. Dijo que se paró toda la obra pública, se bajaron las jubilaciones, los salarios, los fondos para transporte y de incentivo docente. “Es una estafa electoral” calificó.

“Es muy dramático y muy cruel porque no hay acompañamiento ni en alimentos, ni en medicamentos, ni en lo que tiene que ver con cuestiones básicas, que no son optativas, son obligación del Gobierno Nacional”, se lamentó.

Destacó en esa línea el trabajo ‘fuerte’ que se está realizando desde la Provincia “con más producción, más educación, más seguridad”. “Además de pensar distinto, tenemos que actuar distinto”, reconoció.

En cuanto a las obras públicas que se vieron afectadas por las directrices del Gobierno Nacional, mencionó que se han inaugurado 27 escuelas en el año. Concretamente en Olavarría, dijo que “sigue la vivienda, sigue la Casa de la Provincia, sigue el Polo Judicial”. También hizo referencia a la obra de la Ruta 51, y contó que se está bacheando y está próxima a retomarse.

Asimismo, se expresó en relación la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud, que cabe recordar, recientemente desde la gobernación provincial se comprometieron a continuarla. “Lo que tenemos que hacer es que ellos recontraten (a una empresa para continuar), pongan a funcionar la obra y nosotros les enviamos los fondos”, señaló, aunque omitió hablar de plazos de reinicio.

Habló además de la construcción del Colector Cloacal Norte. Dijo que lo que primer se debe hacer es rescindir, “luego todo el proceso administrativo para conseguir un nuevo proveedor para que lo pueda hacer”.

Por otra parte, fue contundente en cuanto a las decisiones que viene tomando el Gobierno Nacional en sus primeros nueves meses de mandato. “La salud no les importa, la educación no les importa, la obra no les importa y mientras funden a la provincia. Yo lo digo con esta indignación porque me parece que no soy el damnificado. La víctima es el pueblo”, sentenció, y llamó a redoblar esfuerzos, trabajando en conjunto con intendentes y organizaciones de la sociedad.

Finalmente, fue consultado por la denuncia de violencia de género que cae sobre expresidente Alberto Fernández y opinó “hoy estamos viendo que de nuevo, a nivel judicial, cuando quieren encuentran los teléfonos, después se borran, no están, desaparecen. Nosotros necesitamos que esto lo resuelva rápidamente la justicia y obviamente con perspectiva de género, por lo que ya sabemos que significan los casos de violencia. Por supuesto escuchar y darle entidad a la denuncia, pero después que actúe la justicia”.