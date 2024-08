Transporte Público: ‘Hay actores que se posicionan en una actitud de demanda, sin propuestas concretas’

Santellán no se animó a dar precisiones sobre un nuevo incremento de la tarifa, aunque no lo descartó: “Todos sabemos cuál es el grado de inestabilidad en el que se toman las decisiones, sobre todo a nivel nacional desde el gobierno de Milei, y eso se traslada de alguna manera a la política local”.

En este sentido, el edil consideró que “lo que te puedo decir es que hemos estabilizado el sistema de transporte público, hemos regularizado varios de las indicadores que lo tenían en una situación absolutamente crítica, hemos resuelto problemas básicos no sólo de la relación de las empresas con los trabajadores, sino de la relación de la empresa con los usuarios”.

Sin embargo, reconoció que hay que continuar ya que “Estamos trabajando justamente para enfocarnos en corregir algunos detalles sobre las frecuencias, sobre las paradas, sobre la gestión de las líneas”.

Agregó que están “tratando que las empresas hagan una propuesta para renovar y mejorar las unidades, más modernas y más eficientes”

En referencia a la discusión de este jueves en el Concejo, para Santellán “Hay actores que, sin haber demostrado una trayectoria de hechos concretos que le traten de mejorar la calidad de vida a los olavarrienses, se posicionan en una actitud de demanda y de jefatura, sin una propuesta concreta”.

Y sumó: “de todas las conversaciones que hemos tenido en estas mesas de trabajo, son pocos y casi nulos quienes han traído propuestas concretas para la mejora, lo digo volviendo a la discusión que se hizo en el Concejo Deliberante”.

“Todo lo que se presenta son demandas y órdenes en función de cierto sentido común que supone, opera en este tipo de cuestiones en la política, donde se reclama y se dice lo que hay que hacer, pero no se demuestra ni cómo, ni cuándo se ha hecho de esa manera en ningún ámbito” cerró, en alusión a sectores de la oposición, sin mencionarlos.

En torno a los encuentros de la Mesa, pero también a otros encuentros entre los ediles, realizó un repaso de lo que han hecho: “El 15 hicimos la reunión de la mesa de transporte”.

“Volvimos a conversar sobre una planificación y una idea de ofrecer alternativas de mejora. En eso debo decir, nosotros desde el Ejecutivo, y por propuesta del intendente, estamos trabajando en la elaboración de un proyecto que provea mejoras al estado de situación en el que estamos” adelantó.

“Eso se lo demandamos a las empresas, la empresa del transporte urbano presentó un borrador con un proyecto de trabajo para una mejora en la calidad del servicio. Estamos en conversaciones con la empresa de servicio interurbano”.

Al ser consultado por los pedidos de los concejales acerca de más encuentros, Santellán afirmó que “En el único lapso que no se reunió la Mesa de Transporte, fue durante el receso del Concejo Deliberante, en el que ninguno de los que hoy reclaman esa falta de reunión se acercó”.

“Siempre estuvo, no sólo la disposición a la reunión, sino que todos saben nuestra forma de trabajar, no necesitamos pedido de audiencia, ni necesitamos cuestiones formales de ningún tipo para sentarnos no sólo a discutir, sino a elaborar propuestas en conjunto y a recibir propuestas en conjunto” sostuvo.

Finalmente, ante una pregunta de la sesión en torno a la composición societaria de Las Sierras SRL, y la posible vuelta de Walter Barraco (N. de R. ex propietario de 25 de Mayo y de Nuevo Bus) al transporte de Olavarría, Santellán manifestó que “Los representantes de la empresa son, por lo menos en el trabajo en el que estamos haciendo en la Mesa, y esto no es nuevo, desde que iniciamos la gestión, no solo con el señor Barraco, nos hemos reunido con Da Silva”.

También mencionó que se han encontrado con los representantes de la UTA en la misma, y con otros integrantes de la empresa que son también tan importantes, consideró.

Ante la repregunta, Santellán sostuvo que Barraco no es el dueño mayoritario y que “como cualquier otra persona que viene en representación de la empresa, viene acá a hablar sobre los temas de la mejora del sistema”.