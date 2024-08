‘Me van a pegar un tirón de orejas, porque voy a pedir por mi pueblo’

Lo declaró Mario Abel Dotti, acreedor de la Consulta No Vinculante en Espigas este domingo. Enfrentaba al desplazado Luis Mansur. Anheló poder hacer cosas por la localidad. En otro orden, también se refirió a lo sucedido entre el equipo de fútbol del pueblo este domingo en Estudiantes.