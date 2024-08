Espigas: El agresor puso a disposición la renuncia y no formará parte del cuerpo técnico

Foto: En Línea Noticias

Lo confirmó en Lu32 el presidente de la institución, Ernesto Gimenez. Calificó como ‘muy triste y lamentable’ la situación. Además, comentó que se esperan sanciones por parte de la Liga de Futbol de Olavarría.