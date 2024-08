‘Hay que trabajar todos los días para encontrar alternativas’

El titular de Desarrollo Económico de la Municipalidad, Gastón Sarachu, se refirió a cómo impacta la crisis en las distintas economías del distrito. “Hay muchas actividades para acompañar”, manifestó y destacó la ronda de negocios de este jueves y la Olavarría Produce del próximo mes.