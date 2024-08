“Las interacciones en redes sociales están explicadas por identidades político-partidarias”

Lo expresó la investigadora del CONICET y Dra. en Ciencias Sociales, Natalia Aruguete, que este viernes presentará en el Centro Cultural Universitario su último libro “Nosotros contra ellos”, que escribió junto al Dr. Ernesto Calvo. En diálogo con Lu32, detalló los objetivos de la obra, y habló sobre los trolls de las redes sociales y su influencia en la agenda pública.