Jubilados y pensionados se expresan antes del veto del presidente

El Dr. Eduardo Braunschweig explicó qué es lo que se aprobó en el Congreso respecto a los haberes de los pasivos y pidió a los oyentes de la radio que cuenten cómo observan que están sus ingresos, en caso de tener una jubilación o pensión, en relación con el resto de los costos de la economía.