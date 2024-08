FANAZUL: “Nos dicen que la única salida es que vengan inversiones de afuera”

Lo expresó Eduardo Bercovich, secretario general de ATE Azul, debido a que la fábrica de pólvora y explosivos perteneciente a Fabricaciones Militares pasará a ser Sociedad Anónima por decisión del Gobierno Nacional. La novedad fue comunicada por el titular de la empresa Hugo Pascarelli, en una reunión desarrollada el viernes pasado