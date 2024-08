Magallanes: “El Festival de Cortos es un lugar de encuentro e intercambio de ideas”

Sebastián Magallanes, uno de los organizadores del Festival Latinoamericano de Cortometrajes de Olavarría, habló en Lu32 sobre el evento que tendrá su segunda edición el próximo 14 y 15 de septiembre. Comentó que se recibieron el doble de cortometrajes que en 2023 y detalló las diferencias con respecto a ese año. Además, dio cuenta de los paneles y talleres que se realizarán, y opinó sobre la importancia de seguir realizando este tipo de festivales.