'Los Amados' este viernes en el Teatro Municipal

Llegan para presentar "35 años Rutilantes". Se trata de una compañía de artistas que dan vida a una banda musical con reminiscencias a la década del '60, los boleros, la tropicalia y, como expresó su director, Alejandro Viola -Chino Amado-, en Radio Olavarría, homenajea al amor.