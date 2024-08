Las Colectividades y el Municipio con todo listo para un festejo especial por el Día del Inmigrante

Se iniciará este sábado, con un acto protocolar, que va a incluir intervenciones artísticas, en el Salón Rivadavia. El punto culminante será el día domingo en el Centro Cultural San José donde, además de la feria gastronómica habitual en este tipo de encuentros, se desarrollará un ambicioso programa de actividades intercolectividades en el escenario, habrá charlas y otras instancias de participación en el interior del edificio. El titular de la Unión de Colectividades, Fernando Bugosen, y el subsecretario de cultura, Norberto Almeida, contaron todo en LU32.