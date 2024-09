Azul: Sombra con medidas de emergencia por la crisis del Municipio

Durante el anuncio formulado por el jefe comunal en el recinto del Salón Cultural de Azul, además de funcionarios de su equipo de gobierno, estuvieron presentes concejales, sindicalistas, representantes de diversas entidades de la comunidad, consejeros escolares, sectores políticos, trabajadores municipales y público en general.

En principio, el intendente Sombra explicó que "la idea de la presentación de hoy tiene que ver con detallar la situación actual, de cara a la comunidad -por eso lo hicimos en este ámbito invitando a la representatividad política, a las fuerzas vivas-, para que en conjunto comprendamos la magnitud del desafío que tenemos por delante".

"Claramente tenemos una crisis económica, financiera y administrativa en el Partido de Azul. Es un déficit estructural que lleva muchísimo tiempo y que por supuesto se aceleró o se agravó por las políticas económicas que se han declarado a nivel nacional", resaltó el jefe comunal.

A continuación, procedió a describir la estructura comunal de recursos y gastos para que se comprendiera el desequilibrio existente. Al respecto, explicitó la procedencia de los fondos que en la actualidad representan un 70% de origen provincial y un 30% municipal.

Con relación a los gastos corrientes, Sombra informó que al 31 de julio de este año, las remuneraciones de la planta de personal rondan el 70% de los mismos, la recolección y barrido el 10% y otros un 20%.

Seguidamente, para resaltar la cantidad de prestaciones que, por ejemplo en educación, salud y desarrollo social presta la Comuna, enumeró los hospitales, CAPS, establecimientos de educación formal y no formal, centro de atención a la tercera edad, programas culturales y deportivos con los que cuenta el Municipio de Azul.

Respecto a las medidas que anunció el mandatario, subrayó que "he decidido tomarlas ancladas en evitar despidos en este contexto tan complejo, en garantizar la cantidad de servicios y contraprestaciones que tenemos, en lograr recuperar la confianza entre los contribuyentes y su municipio y en poder sostener -tal vez un poco más limitada- una masa asalariada, cuyos ingresos se vuelcan en la economía local".

"No son novedosas, son medidas que ya se han tomado en este municipio; tal vez lo novedoso es mostrárselo a la comunidad para que todos puedan comprender en la situación que está el Partido de Azul", recalcó Sombra.

En este sentido, comunicó que firmó el decreto que declara la emergencia administrativa, económica y financiera por 180 días a partir de hoy (1 de septiembre); la implementación de un plan de facilidades de pago y regularización de deuda de contribuyentes para aumentar los porcentajes de recaudación y el uso de todas las herramientas legales disponibles para alcanzar a quienes adeudan tasas desde hace tiempo.

Además, la puesta en marcha de un programa de reducción y optimización de gastos que comprende el congelamiento y rebaja del 15% del salario de funcionarios políticos; la disminución de su sueldo como jefe comunal en un 30%; la suspensión de viáticos para funcionarios; la reducción del 20% en compra de bienes y contratación de servicios; la revisión de contratos de obras y servicios en curso y acuerdos de consolidación de deuda con proveedores.

En cuanto a la planta de empleados, el mencionado programa establece un máximo de 40 horas semanales en la carga horaria del personal municipal; la suspensión del pago de horas extras, de cobertura de vacantes y de otorgamiento de nuevas funciones, horarios prolongados y horas extras. En cada caso, se evaluarán excepciones a situaciones extraordinarias.

Asimismo, extendió la invitación al Concejo Deliberante para la definición y ejecución de un programa de reducción de gastos en el ámbito de su competencia.

"Esa es la realidad; está documentado; es información pública. Se las quería contar de cara a la comunidad, no en un salón cerrado en el que haya pocos actores. Necesito que la sociedad comprenda la situación que tiene Azul. Y no tengan dudas de que les he hablado con la verdad y el corazón", finalizó el intendente Sombra.

También, en el marco del anuncio de las medidas de ajuste, se conoció el decreto del Ejecutivo municipal mediante el cual se declara la "Emergencia administrativa, económica y financiera de la Municipalidad de Azul".

En el mencionado decreto se indica que "la Municipalidad de Azul atraviesa una profunda crisis económica y financiera que tiene origen en sus deficiencias estructurales y se ha visto seriamente agravada por el modelo económico a nivel nacional".

Del mismo modo, se subraya que "las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional están teniendo graves consecuencias en la economía y en las finanzas provinciales y, por consiguiente, en las economías municipales y en la vida cotidiana de todos los bonaerenses. El Estado nacional se ha retirado de muchas de sus funciones básicas e incumplido sistemáticamente sus obligaciones con las provincias. La mega devaluación sin compensación de ingresos de diciembre pasado y el recorte fiscal a nivel nacional provocó una recesión económica que se traduce en una economía más pequeña, con más desempleo, habitantes con menos ingresos y ahorros, y más desigualdad. A nivel de nuestro Municipio, esto se traduce en un importante incremento de la demanda reflejada fundamentalmente en las áreas de Salud y Desarrollo Social".

"Entre enero y julio de 2024 -se menciona en el decreto- el Municipio de Azul acumula una pérdida de recaudación por coparticipación de casi 1.500 millones de pesos, producto del impacto de la crisis económica en la recaudación en los tres niveles: nacional, provincial y municipal".

Por su parte, "los impuestos ligados al nivel de actividad, como Ingresos Brutos, e IVA, con un peso importante sobre la coparticipación, tuvieron importantes caídas en todo este período. La Provincia de Buenos Aires fue de las provincias más perjudicadas, sobre todo por la caída en la recaudación de tributos nacionales, que cayeron para la provincia -15%. La disminución en la recaudación de tributos provinciales en el primer semestre fue de -5,2%".

En consecuencia, se menciona que "los recursos propios de Azul disminuyeron -21,7% en el primer trimestre de 2024. La recaudación de Tasas y Derechos mermó un -18,8% en términos reales en el primer trimestre".

En tanto, "algunos datos de actividad económica de Azul ilustran la magnitud de la recesión económica que estamos transitando producto de las medidas del gobierno nacional" y se mencionan los siguientes aspectos:

-La demanda eléctrica industrial en Azul se redujo en -3% en el acumulado del primer semestre de 2024, tendencia que continua en julio; aun a pesar de la recuperación del agro, luego del año de sequía.

-Los patentamientos de maquinaria se derrumbaron en -72% en Azul en el primer semestre de 2024. Los patentamientos de motos, en tanto, cayeron más de -20% en el acumulado del primer semestre. Y los de autos decrecieron un -9% en el primer semestre.

-En el primer trimestre del 2024 los depósitos bancarios de Azul cayeron -23% en términos reales, respecto al IV-2023. En la variación a/a, los depósitos cayeron un -38%. En tanto, los préstamos en términos reales de Azul cayeron -36% respecto al IV- 2023. En la variación a/a, la caída fue -44%.

En ese contexto "el Municipio de Azul acumula un déficit económico estructural desde hace aproximadamente treinta años, producto de las políticas públicas establecidas por distintas gestiones que no lograron reducirlo".

Además, "el proceso de incorporación de nuevas funciones que se sumaron a las tradicionales funciones municipales a partir de la descentralización de los años '90, no fue acompañado por un modelo tributario que pudiese dar respuesta a la necesidad de recursos suficientes para sostener la dimensión del Estado Municipal en cuanto a cantidad, variedad y tipo de prestación de servicios".

"El Municipio de Azul sostiene un complejo sistema de salud -se afirma en el decreto-, integrado por tres hospitales y trece Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y, además, fue incorporando durante los últimos cuarenta años la prestación de servicios vinculados a la educación, la cultura, el deporte, la tercera edad, mediante la creación de Instituciones Municipales o talleres que requieren una importante inversión de recursos en mantenimiento de edificios, insumos y personal".

Asimismo, "los servicios de recolección de residuos y barrido manual y mecánico fueron tercerizados hace décadas a lo que se sumó, en los últimos años, el servicio de disposición final de los residuos"; y, en forma paralela, "la inversión en Recursos Humanos creció exponencialmente debido a la incorporación de personal. Habiendo sido de 844 agentes en 1999, al momento de asumir nuestra gestión, la planta de personal era de 1851 trabajadores".

También "se observa un incremento discrecional de bonificaciones y asignación de cargas horarias de 35, 40, 42, 48 y hasta 48 horas alternadas, que no siempre responden a las tareas reales que realiza cada uno de los trabajadores municipales, generando inequidad entre los mismos".

En ese marco, "desde el inicio esta gestión de Gobierno dedicó gran parte de los esfuerzos a estabilizar el funcionamiento general de la administración y a responder a las emergencias, principalmente producto de la crisis económica y social; e implementó un programa de acciones tendientes a lograr el equilibrio entre los recursos y el gasto del Estado municipal".

Entre esas medidas adoptadas por el Ejecutivo, se mencionan "la reducción de la planta de cargos jerárquicos políticos. Se designaron sólo 31 funcionarios mientras que, el resto de los cargos fueron cubiertos por 27 trabajadores de planta, reduciendo el gasto en funcionarios políticos y al mismo tiempo optimizando el rendimiento de trabajadores calificados".

Del mismo modo, la "reducción de la planta de trabajadores, sin realizar despidos, congelando nuevos ingresos, evitando cubrir las vacantes generadas por renuncias y jubilaciones", como así también la "revisión de funciones y bonificaciones buscando su aplicación racional" y la "implementación de la Tasa de Servicios Esenciales municipales, ampliando la base de contribuyentes de manera tal que la presión tributaria no recaiga exclusivamente sobre los vecinos propietarios de inmuebles urbanos, para afrontar diversos servicios municipales: salud, educación, deportes, inclusión, transporte".

En el decreto, el Ejecutivo municipal admite que, "sin perjuicio de estas medidas, que han contribuido al objetivo de alcanzar equilibrio fiscal, se han presentado otras circunstancias que han impedido lograrlo". En tal sentido se indica que, "además del déficit económico, se precipitó una crítica situación financiera que obliga a tomar medidas profundas sobre el funcionamiento y la estructura Municipal".

En por ello que, "para tal fin, resulta necesario establecer un programa de reducción y optimización del gasto que tendrá por objetivo alcanzar un adecuado equilibrio, económico y financiero de la Comuna, adecuando los gastos los recursos disponibles para la prestación de los servicios públicos a su cargo".

"El ahorro total proyectado que se pretende es de aproximadamente dos mil millones de pesos al mes de febrero de 2025", se indica en el decreto.