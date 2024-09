El Museo Punto Azul de Sierras Bayas es de Interés Legislativo provincial

Punto Azul Museo es un espacio de arte que inauguró el artista y gestor cultural Silvio Oliva Drys en diciembre de 2023 en Sierras Bayas. Se trata de un proyecto independiente y de autogestión, en un predio que forma parte del sector fundacional de la localidad.

En la tarde del domingo, Eduardo Rodriguez, en representación del Diputado Lissalde, hizo entrega de la Declaración y copia de la fundamentación a Silvio Oliva Drys, en la sede del Museo reconocido.

Los Fundamentos de la Declaración

Punto Azul Museo es el primer museo de arte de Sierras Bayas. Además de generar actividades culturales, programaciones y trabajos educativos y pedagógicos se realizan tareas de investigación en torno a las artes visuales en la provincia de Buenos Aires y el resto del paìs. Impulsa trabajos de investigación en el campo de la crítica de arte, gestión y producción cultural con una biblioteca y archivos de gran relevancia.

El Museo se encuentra ubicado en un predio del sector fundacional de Sierras Bayas y en el mismo conviven con la edificación reciente, muros de laja y piedra caliza, aljibe y recipiente construidos para juntar agua de lluvia, originarios de la construcción del fines del siglo XIX y principios del XX, elementos de una importancia histórica y testimonio de las construcciones de picapedreros.

Es así que estamos ante un hecho cultural producto de una inversión privada sin participación gubernamental con un claro sentido de interés público que pone al arte como factor de desarrollo turístico y cultural de la localidad y la región centro de la provincia, con pertinencia y respeto por la historia de Sierras Bayas.

Ese este proyecto, hay un hombre público y referencia del artes que Silvio Oliva Drys, artista olavarriense, curador y gestor cultural, Como señalamos, el Museo fue Inaugurado en diciembre de 2023 y constituye su patrimonio con la colección reunida por Olvia Drys a lo largo de veinticinco años, que incluye obras representativas del arte argentino y en especial del interior bonaerense.

Algunas firmas de la colección son:Spilimbergo, Facio Hebequer, Ponciano Cárdenas, Zdravco Ducmelic, Aída Carballo, Eolo Pons, Claro Bettinelli, Leopoldo Presas, Norberto Onofrio, César López Claro, Díaz Rinaldi, Pablo Suárez, Miguel D´Arienzo, Carlos Giambiagi, Ana Tarsia, Víctor Chab, Emilio Reato, Mauricio Pizzero, José Rueda, Leo Vinci, Rocambolescas, Vilvma Villaverde, Leo Tavella, Osvaldo Morua, Rafael Martìn, Alicia Scavino, Nicolás Hernandorena y los olavarrienses Cecilia Bax, Nora Sarazola, Benjamín Atala y el sierrasbayense Daniel Fitte.

Como ha señalado Eduardo Rodriguez, ex subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Olavarría: “Silvio te recibe personalmente para acompañar con la calidez y la pasión que lo caracteriza por un recorrido de las instalaciones y las salas dedicadas a las artistas Gabriela Aberastury y Norma Bessouet. Punto Azul también es una Galería de arte, con la relevancia que ello tiene para los artistas, el público, la circulación y la comercialización de las obras como hecho necesario para que los artistas puedan vivir de su trabajo y producción. El predio del Museo, que se mezcla respetuosamente con el paisaje serrano, alberga a la casa familiar de Silvio, sin que aya mucha distinción de espacios, casi como una continuidad de la vida consagrada al arte:”

Y agrega con acertadas palabras que hacemos propias en estos fundamentos: “Con mucho más: parque de esculturas, tienda de arte, biblioteca con libros específicos, catálogos, documentos y cartas manuscritas y un acervo que a la colección agrega piedras litográficas de Lucrecia Orloff, chapas grabadas originales de Aída Carballo ( único museo en tener en su patrimonio estos materiales “raros” y otras piezas de valor para la investigación y el rescate del oficio del artista). En un momento de grandes cambios y de paradigmas, donde lo virtual alcanza todas las actividades humanas, Silvio ha asumido el desafío no exento de riesgo de construir un proyecto, un espacio para que la experiencia vivencial del encuentro con una obra de arte sea posible y para el encuentro de los propios creadores. Lo ha hecho en Sierras Bayas, en nuestra Olavarría, para experiencia y disfrute de todos nosotros”.

Para finalizar su fundamentación, el Diputado Lissalde expresó que por todo lo expuesto, y resaltando la importancia de una inversión privada en el hacer y la gestión cultural de nuestros pueblos, y en el actual contexto socio económico, me parece oportuno y justo declarar de interés de esta Cámara a la actividad que desarrolla Punto Auzl Museo en Sierras Bayas, partido de Olavarría.

Punto Azul Museo

Maestro Barros 2356

Sierras Bayas - partido de Olavarría

sábado y domingo de 15 a 19 h