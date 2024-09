Día de la Industria: expectativas por las actividades previstas

Este lunes estuvieron en LU32 los referentes de la Unión Industrial y, también, la voz de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, que repasaron la exitosa ronda de negocios de la pasada semana. Además, adelantaron lo que se viene. César Longo, Jorge Sobarzo y Yoselí Ayalef, estuvieron acompañados por el ingeniero Joaquín Domato, secretario de extensión de la FIO.