Coopelectric alertó a comercios, inmobiliarias y escribanías por llamados fraudulentos

“Desde la Cooperativa no se coordina fecha y horario de las interrupciones programadas de forma particular con cada usuario, comercio o institución, no se solicita telefónicamente ni por mensaje de texto o correo electrónico, ningún tipo de código y tampoco datos personales o financieros”, detallaron.

Asimismo, recordar que por cualquier consulta, los usuarios podrán comunicarse de lunes a viernes de 7:30 a 14:30 hs. al Centro de Atención Telefónica 411666/999.