Docentes universitarios: “La situación no ha cambiado”

Verónica Gargiulo, Secretaria General de ADUNCe, se expresó en Lu32 en el marco de la declaración de la emergencia de salarios de docentes y no docentes en UNICEN. Advirtió que pierden alrededor del 50% con respecto a diciembre y se lamentó por la falta de paritarias a nivel nacional. Además, detalló las actividades que se realizarán en las sedes este jueves, a raíz de una jornada de paro por 24 horas.